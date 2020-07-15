現為門諾社工師的姊姊溫千華說，參與計畫後，自己擁有更多的同理心與視野。（羅亦晽攝）

弟弟溫晋毅在服務過程看見長輩開心笑容時，內心充滿感動，未來也將到門諾醫院實習。（羅亦晽攝）

門諾醫院在15日舉行第16屆「希望種子始業式」活動，在「一路有你，希望相隨」種子們的宣誓中正式展開。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院與台電合作「希望種子計畫」邁入16年，自2015年參加計畫的溫千華，看見偏鄉長者需求，畢業後即進入門諾醫院擔任社工師；同樣加入這計畫的弟弟溫晋毅今年也將畢業，透過長照服務部門，深刻體會身障者、失能者辛苦，未來將到門諾實習，姐弟倆共同為長者服務。

門諾醫院在15日舉行第16屆「希望種子始業式」活動，在「一路有你，希望相隨」種子們的宣誓中正式展開。現場邀請一對姊弟分享參加計畫的心得，姊姊溫千華自2015年開始連續2年參與計畫，受姐姐的影響，弟弟溫晋毅自2017年加入希望種子計畫後，連續4年從未缺席。

溫千華說，參與計畫中印象最深刻的是被安排至獨居老人家服務時，見到長者家中垃圾堆積如山，在幫忙回收處理下，親身體驗到真的關懷與弱勢照顧。這項計畫不僅是暑期工讀，反而讓自己有更多的同理心與不同視野，堅定想成為社工決心。

溫晋毅說，每次社服週皆印象深刻，看到長輩開心的笑容，讓他內心充滿感動。今年是最後一次，4年的參與，深刻體會到社會上仍有許多需要關懷與照顧的人。並期許自己將來能夠發揮自己的力量幫助需要幫助的人。

門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚感謝台電長期支持，希望種子計畫是花蓮暑期具特色的工讀機會，學生參與各項社區服務，增進對家鄉的情感與社會弱勢的關懷。

(中時 )