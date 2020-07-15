毅嘉(2402)公布第二季財報暨半年報，在全球疫情衝擊下，毅嘉上半年仍維持小幅獲利，合併稅前淨利為135萬元，展望下半年，毅嘉整體接單逐步恢復，下半年營運將明顯優於上半年。

毅嘉受到新冠肺炎疫情衝擊，單季自結合併營收金額約10.59億元，季減6%，合併毛利率10%，較第一季度增加1%，合併營業損失約1878萬元，合併稅前淨損約為1240萬元；累積109年上半年度之合併營業收入金額約為21.87億元，年減27%，合併毛利率為10%，合併營業損失為1252萬元，加計營業外收支後之合併稅前淨利為135萬元，在全球疫情衝擊之情況下，毅嘉上半年仍維持小幅獲利，營運成本管控成效顯著。

毅嘉表示，第二季度不僅受到新冠肺炎疫情的衝擊，更面臨新台幣及人民幣兌美元匯價強勢升值的嚴峻挑戰，單季合併營收金額約為10.59億元，季減6%，年減33%，但毅嘉在逆風的經營環境中，第二季單季自結毛利率仍達10%，較第一季度逆勢增長1%，單季稅前也僅小幅虧損1240萬元，而累積上半年度之稅前淨利則約為135萬元，在如此嚴峻的經營環境下，毅嘉上半年度仍然保持獲利，顯示毅嘉在營運成本及費用控管的成效。

展望未來，毅嘉表示，雖然上半年度因為疫情打亂了今年原本逐季增長的趨勢，但隨著疫情趨緩且全球車廠已相繼復工，毅嘉的整體接單也將逐步恢復正常，第二季度應為全年的營運谷底，第三季度將恢復原本成長的軌道，下半年的業績也可望明顯優於上半年，惟對於新冠肺炎疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響，毅嘉仍將謹慎應對。

(時報資訊)