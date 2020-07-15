一款實驗性的新冠狀病毒疫苖，在初期研究中獲得令人振奮的結果，使投資人的風險偏好獲得提振，周三南韓KOSPI指數收漲0.84%，為2,201.88點，創下2月19日新高，亦為5個月來首度漲破2,200點大關。

隔夜美股勁揚亦帶來激勵，美國生技公司Moderna宣布，約將在7月27日展開其新冠狀病毒候選疫苗的後期臨床試驗。此外，新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）在周二晚間刊登Moderna的最新研究報告，指Moderna開發的新冠狀病毒候選疫苖mRNA-1273，在初期人類臨床試驗的所有45名參與者都產生「強烈」的免疫反應。Moderna周二盤後股價飆升18%。

美國總統川普簽署「香港自治法」，對破壞香港自治地位的個人、企業或機構，美國將予以制裁。他也簽署一項命令，終止香港享有的特殊優惠待遇。美國與中國這兩個南韓最大貿易夥伴之間的緊張升高，使韓股早盤漲勢收斂。

南韓政府周二發布「綠色新政」，將促進新能源車的普及，受此激勵，南韓最大汽車製造商現代汽車大漲7.4%。

外資連買第3天，今日買超韓股2680億韓元。散戶賣超6010億韓元，機構投資人買超3370億韓元。

韓元收漲0.43%，報1,200.5兌一美元。

(時報資訊)