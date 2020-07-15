近來因為疫情影響，改變許多消費者的生活型態，也讓其更重視自我保養及健康基礎。為落實「美好生活」的理念，宏碁(2353)看好健康及愛美商機，籌備半年研發製造「玫瑰石榴膠原飲」由展碁國際(6776)代理正式開賣，目前已於Acer Store正式開賣，8入盒裝訂價800元；預計7月底以前上架電商通路平台以及進軍實體門市。

現代人生活忙碌，飲食不均衡、缺乏運動、工作疲勞且生活壓力大，都會加速膠原蛋白流失，肌膚失去彈性就容易產生皺紋；許多消費者希望透過飲食中的膠質來獲取膠原蛋白，但膠質食物中的膠原蛋白除了分子大不易吸收外，吃多了不但不能補足膠原蛋白營養，反而可能攝取過量的膽固醇。

「玫瑰石榴膠原飲」內含高達5000mg加拿大魚膠原蛋白，分子小，容易被人體吸收，其添加鰹魚彈力蛋白為優質蛋白質；添加維生素C，能促進於膠原蛋白的形成。此外，精選重瓣玫瑰萃取液、紅石榴發酵液、山茶萃取，能促進新陳代謝；其中所添加之紅石榴發酵液原料含有紅石榴濃縮果汁，而紅石榴本身有石榴多酚、鞣花酸、花青素、維生素、礦物質等成分，有助維持健康。

「玫瑰石榴膠原飲」如果汁般口感酸甜，是瓶不分年齡的飲料，建議在睡前或早晨空腹時飲用一瓶，吸收效果最好，每日攝取一瓶，為健康及美麗打好底子。

(時報資訊)