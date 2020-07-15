國內最大地主台糖，累進地價稅達5.5％，加上營所稅和所得稅，合計接近10％，這是台糖原罪，但，如果以此作為地上權招商的地租計收基準，必定遭到阻礙，產官學界建議，台糖地上權如果要順利招商，權利金的訂定，應更彈性，也可考慮以土地市價的30％到35％，作為權利金底價，在地租與權利金之間，取得平衡，才有利驅動企業投資的意願。

台糖15日在高雄舉辦包底抽成地上權招商說明會，跟第一次一樣，吸引許多企業與會，評估台糖位於高雄精華區土地的投資機會。台糖公司高雄區處經理洪天財表示，招商地點分別為高雄少康營區9.53公頃商業區土地、國泰重劃區8.68公頃、金銀島購物中心原址3.37公頃、以及亞洲新灣區港埠商業區4.32公頃土地、特貿7D2.65公頃、7E0.1公頃土地，合計約28.65公頃。

曾經評估投資的企業指出，台糖地上權招商的區位，相當良好，基地面積也夠大，適合大型商場開發，最大的缺憾就是，地租每年高達10％，包括招標當期申報地價的4.5％，加上當年度申報地價的5.5％，遠遠高於中央政府或地方政府招標地上權的3％，造成開發商的財務負擔。

台糖課長莊文德15日表示，根據土地稅法第16條規定，地價稅基本稅率為千分之10（1.0％），而台糖適用累進稅率千分之55（5.5％），作為繳交高雄市政府的地方稅收財源，並加上其它的稅賦、和管銷費用大約4.5％，並沒有賺錢的意圖。

高雄財政局官員指出，台糖為了地上權招商，曾與高市府協談地價稅的調降，但，土地稅法是中央政府訂定，地方政府沒有置喙的空間，只是因為台糖是國內最大地主，適用累進稅率就是5.5％（也就是千分之55）。

對此，產官人士表示，地上權招商是買、賣雙方的共識，才成達成交易，台糖既然無法在地價稅計算的土地租金調整，就得彈性調降權利金、或採取不同的權利金計算方式，讓潛在開發商評估總體成本與可能的投資效益。

台糖表示，台糖包底抽成地上權的權利金底價計算，是以招標當期公告土地現值的1％，乘以存續期間年數，其中的50％當做開發權利金，另外50％當做經營權利金，而開發權利金在第一年簽約時，只收取總額的30％，其餘70%％採取29年本息攤還，經營權利金則是經營年度開始計收、或自第4年起，分27年計收，降低開發商的財務負擔。

產官人士仍指出，台糖的權利金試算，仍然相對偏高，目前的政府部門地上權的權利金底價，通常是以土地市價的30％到35％，做為參考基準，地價稅則是3％，部份固定，部份隨公告地價調整。

一旦發現廠商沒有投標意願，馬上調降權利金，一位官員說，高雄龍華國小舊址地上權的權利金，下調30％即順利脫標，而台糖的董事會應該更彈性處理權利金的訂定，不能墨守公式，要更貼近民意，才能更易成功招商。

(工商 )