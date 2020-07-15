上銀科技去年營收及獲利受中美貿易戰影響，雙雙下滑，EPS降為6.03元，6月19日股東會通過每股配發現金股利及股票股利合計2.10元，今(15)日公布8月12日為除息除權交易日，8月18日為除息除權基準日。

上銀股東會通過每股配1.8元現金股利、0.3元股票股利，每股合計配發2.10元股息股利，上銀今日公布8月12日為除息除權交易日。

上銀農曆年後陸續接獲醫療器材、5G相關產業、半導體、汽車及自動化設備業者短急單，6月合併營收20.11億元，不單是今年初以來單月新高，也創近11個月單月營收新高。法人看好下半年自動化設備需求增溫，帶旺上銀第三季營運優於第二季。其中亞系外資重申「買進」評等，目標價由原本330元上調至380元；美系外資重申「加碼」評等，目標價上看400元。

上銀今日成交量暴增，終場上漲10.5元而以306.0元收盤。

(工商 )