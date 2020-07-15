東陽（1319）自6月合併稅前淨利4,877萬元（含單月匯損3,392萬元），獲利較5月大增31.4倍，累計上半年合併稅前淨利3.23億元、年減74.30％，每股稅前淨利0.64元。

東陽表示，隨著新冠肺炎疫情逐漸平緩，東陽持續整理整頓、優化產線，迎接下半年的旺季需求。

(工商 )

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