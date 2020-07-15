鐵肺公主戴愛玲自招酒量差。（吳松翰攝）

時尚名模洪曉蕾、鐵肺公主戴愛玲、新銳藝術家常陵今出席NICOLAS TAIWAN開幕記者會，戴愛玲雖然是排灣族公主，但是酒量不太好，跟朋友聚聚小酌挺開心，創作遇到瓶頸時會放鬆喝喝小酒讓自己有靈感。若未來有機會想開什麼類型的店？她笑答：「想開間有景觀、有咖啡、有紅白酒的複合式餐廳，讓好朋友們可以聚在一起小酌聊天。」

談及推薦酒單，戴愛玲首先推薦Les Jamelles的葡萄酒，這個酒莊非常的有趣，使用非常多品種的葡萄去釀造，在台灣的Nicolas就有18種；夏天則特別喜歡Marsanne，「這是南法特有品種，有桃子和杏桃與白色花朵的香氣，適合燻鮭魚沙拉，在夏天野餐享用最適合不過了」！至於自己像哪種酒？她笑回「覺得自己像紅酒吧，會越喝越有味道，越來越有層次，剛開始喝溫溫沒有感覺，但再喝幾杯後勁就來了，跟自己個性也挺像的」。NICOLAS品牌經理人Grace與法籍老公感情甜蜜，單身的洪曉蕾被拱是否要介紹一位法國男友？她呼應主題，開玩笑說：目前是單身狀態，但可以考慮介紹有酒莊的男人，惹得全場大笑。

(中時 )