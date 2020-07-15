黃國徐(右)、尤慧娟(左)夫妻檔今年一起從大葉大學應日系畢業，妻子尤慧娟4年修業讀出興趣，還要繼續攻讀碩士班。（校方提供／謝瓊雲彰化報導）

大葉大學外語學院副院長李美麗(左)非常肯定林若蓁(右)的學習態度與苦練不放棄的堅持。（校方提供／謝瓊雲彰化報導）

從事旅遊業的柯淑惠，是今年大葉大學應日系進修部畢業班中最高齡者，但駐顏有術，不少同學都看不出來她已53歲。（校方提供／謝瓊雲彰化報導）

大葉大學應用日文系近年成為最受青年學子喜愛的熱門科系，除了日間部，也因應在職進修需求設有夜間進修學士班，今年進修部畢業班年齡從22歲應屆生到50幾歲都有，不乏退休族、夫妻檔，經過4年跨齡學習，都已如願順利完成學業取得學士學位。

夜間進修部畢業生黃國徐、尤慧娟夫妻檔，經常相偕到日本觀光旅遊，

已有基礎日語會話能力，近年兒女都長大，夫妻倆人起心動念想再提升語言能力，更深入認識日本文化，因此一起重回校園讀書。

黃國徐表示，4年下來不只是語言能力精進了，更因此涉獵日本的文化、宗教、風土、時事等多方面的知識，收穫很多，太太更決定要繼續留在大葉攻讀碩士班，他個人獻上最大的祝福、也給予太太全力支持。

53歲柯淑惠是進修部年紀最大的畢業生，從事旅遊業的她說，學日文對職涯很有幫助，大家都說活到老、學到老，50多歲人生已進入半退休階段，能重回校園讀大學，很開心為自己圓夢。

外語學院副院長李美麗指出，多數進修部學生都是在職進修，工作、學業蠟燭兩頭燒，最印象深刻的是，前年大二文書處理課，要求每個學生日文打字速度必須達到每分鐘30字，當時班上的林若蓁，白天在驗車場上班，晚上來上課，第一堂課只打出7個字，之後每次上課都有進步，期末也順利通過檢測，事後才知道林若蓁，每晚放學回家後，天天苦練打字到三更半夜，還敲壞了2個鍵盤，勤學、苦練的態度，值得當今許多學子參考學習。

(中時 )