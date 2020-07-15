60歲劉姓男子14日在臉書留言，表示「小弟被傳訊是第一批7／15可以拿我的票券。」、「若明天沒有在超商拿到，便要炸掉民進黨的所有政府機構和高層宅邸」，立刻遭人截圖檢舉，北市刑大15日通知劉男到案，他表示是因不滿三倍券政策，才會在酒後胡亂留言。

北市警方接獲檢舉，指稱劉姓男子在臉書留言，恐嚇若沒順利在超商拿到三倍券，就要炸掉民進黨的政府機構和高層宅邸，因言詞激烈引發不安，立刻就有民眾截圖、告發，網友也陸續留言警告：「你完蛋了！」、「警察要去你家了！」

警方循線追查，15日聯繫劉男住基隆的姐姐，劉經家屬告知後，下午前往北市刑大說明。

劉供稱自己不滿三倍券的發送流程，認為政策很有問題，所以才在酒後留言發洩，次日酒醒後發現事態嚴重立刻刪文，表示沒有真的想炸機關，純粹是亂講，但因有截圖為證，警方偵訊後，依恐嚇危安罪將他送辦。

炸政府，三倍券，北市刑大，恐嚇危安罪

(中時 )