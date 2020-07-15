1299間郵局全面發售，一位民眾到台北郵局領到三倍券非常開心，表示這3000元要拿去買家俱。（張鎧乙攝）

7-11表示即日起民眾持紙本三倍券，可到全台5800家門市購買面額4000元的「振興隨取卡」，等同於加送1000元購物金。（張鎧乙攝）

紙本三倍券領購15日上午8點30分開跑，超商由於領取人數眾多，導致網路系統在9點及10點多兩次當機，約15分鐘後才恢復正常。（張鎧乙攝）

萊爾富表示，門市提供商品優惠組合，最高可用500元三倍券買到價值超過1800元商品，還可再獲得200元購物金。（張鎧乙攝）

紙本三倍券領購15日開跑，民眾依序到超商領取。（張鎧乙攝）

紙本三倍券領購15日開跑，全台1,299間郵局全面發售，一早台北郵局門口出現排隊人潮，民眾手持健保卡及1000元現金到各地郵局櫃臺領購，民眾表示「領實體券比較實在」。

中華郵政預估，會有1000多萬人選擇到郵局領券，為郵局帶來龐大壓力，因此祭出身分證字號末碼單雙號分流、線上預約、寄卡預約等服務分流。

4大超商方面由於領取人數眾多，導致網路系統在9點及10點多兩次當機，據瞭解，起因為關貿網路系統有點小狀況，可能流量大，頻寬不足而當機，但很快就修復，對民眾領券影響不大，各超商並加碼推出優惠，其中7-11表示即日起民眾持紙本三倍券，可到全台5800家門市購買面額4000元的「振興隨取卡」，等同於加送1000元購物金，而萊爾富表示門市現場提供200元及500元的商品優惠組合，最高可用500元的三倍券買到價值超過1,800元以上的商品，會員還可再獲得200購物金，相當於放大4倍。

(中時 )