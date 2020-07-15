南韓人氣直播主朴素恩(박소은)，才28歲的她因長期遭到網路霸凌，逼得她選擇結束年輕的生命，讓外界十分震驚。而看不下去的網友，近日在知名論壇中公開酸民頭貼發現竟然是之前曾留言攻擊女團的人。

朴素恩擁有女團般的亮麗外表與凹凸有致的好身材，加上性感的舞姿受到大批網友的喜愛，月收入高達6000萬韓幣(約台幣150萬)，是直播平台afreecatv的人氣主播之一。

在 Instagram 查看這則貼文 박 소은（@baby_soeun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 11:35 張貼

但她自從公開戀情後便開始備網友攻擊，日前還被前男友爆料在交往期間，朴素恩曾劈腿另一名男直播主Seya，讓她再度遭到大批網友謾罵，內容激進、充滿汙辱性字眼，她即使公開酸民留言並放話提告最後卻還是選擇輕生，令喜愛她的粉絲心痛不已。

在 Instagram 查看這則貼文 박 소은（@baby_soeun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 8:30 張貼

而網友也看不下去紛紛跳出來斥責酸民，並在知名論壇上公開酸民頭貼及帳號，才發現原來和之前攻擊AOA珉娥的酸民是同一名女性，讓不少網友忍不住大罵「生病了就去看醫生，到處攻擊別人是怎樣」、「這些人到底關你啥事拼命罵」、「你爸媽知道你這麼沒教養嗎？」。

在 Instagram 查看這則貼文 권민아 우리액터스 actress（@kvwowv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 9:50 張貼

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