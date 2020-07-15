民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生在昨天的立法院衝突中用肚子頂她，是性騷擾。國民黨革實院長羅智強在臉書反詰范雲，2010年的立院議事衝突，洪秀柱遭綠委蘇雲清跨站在頭上，以及這次藍委吳怡玎遭多位男綠委追打，算暴力或性騷擾？他贊成范雲觀點，但今後任何女藍委被任何男綠委施加肢體衝突，就用一致標準譴責男綠委。

羅智強說，女性的身體要尊重，國民黨也都反對性騷擾，所以范雲，身為女性的感受，當然要尊重。但國民黨為了監察獨立，要捍衛主席台，在衝突中發生的肢體接觸，范雲認為是「性騷擾」，那他想請問范雲教授，2010年同樣的議事衝突，民進黨立委蘇震清，強勢跨站在洪秀柱的頭上，這是不是性騷擾？ 當時民進黨的誰，有譴責過蘇震清一句話？

他也說，就像國民黨的吳怡玎委員，被多位民進黨的男性立委追打，請問，這算是暴力，還是性騷擾？

羅智強說，他其實很贊成范雲的觀點，只要有女性站在議事台上、占領議事台，任何男性立委，不得施一指之力於女性立委，標準一致的嚴格執行。那麼，從今天開始，當有國民黨的女性立委，被民進黨的男性立委，施加任何的肢體衝突，請用一致的標準，譴責這些人性騷擾！

(中時 )