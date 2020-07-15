立法院臨時會原訂審查監院人事案，國民黨立委15日持續占領主席台杯葛議事，民進黨立委何志偉帶著手沖咖啡器具進入議場，要泡咖啡給國民黨立委喝，為失親兒基金會募款，吸引國民黨立委謝衣鳳前來品嘗，淺嘗一口後馬上掏出3千元捐款響應。

(中時 )

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