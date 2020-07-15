何志偉泡咖啡替失親兒募款 謝衣鳳掏3千元響應 16:382020/07/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉(左)在議場沖咖啡為失親兒基金會募款，國民黨立委謝衣鳳(右)掏3000元響應。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院臨時會原訂審查監院人事案，國民黨立委15日持續占領主席台杯葛議事，民進黨立委何志偉帶著手沖咖啡器具進入議場，要泡咖啡給國民黨立委喝，為失親兒基金會募款，吸引國民黨立委謝衣鳳前來品嘗，淺嘗一口後馬上掏出3千元捐款響應。 (中時 ) #立委 #國民黨 #國民黨立委 #泡咖啡 #失親 也許您會感興趣 政治熱門新聞 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 罷免黃捷後繼無力？領銜人徐尚賢吐心聲... - 政治 高雄補選 陳其邁票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐 - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 天怒人怨！三倍券不救急也不救窮 王世堅再批：是為救「他」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。