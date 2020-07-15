群聯電子公司與日商Sony Corporation之從屬事業Sony Storage Media Solutions Corporation（下稱SSMS）及Nextorage Corporation結合案，公平會依法不禁止其結合。

公平會表示，群聯電子是打算與SSMS共同持有Nextorage股權，並共同經營與控制Nextorage。而群聯電子主要是產製NAND快閃記憶體控制器、快閃記憶體模組，並代工生產快閃記憶體產品；SSMS則從事設計及產製Sony品牌的快閃記憶體產品；光碟與磁帶等儲存裝置（2019年10月SSMS已將快閃記憶體產品業務移轉予其全資子公司Nextorage）。

公平會指出，群聯電子與SSMS的結合在產製產品間具有上下游垂直供應關係，不過，由於雙方結合後，在相關市場還是必須面對其他業者的激烈競爭，且SSMS的市占率不高，結合前，SSMS大部分所需的NAND快閃記憶體控制器就是向群聯電子採購，而採購量占群聯電子總量的比例也很低，雙方結合不致於產生垂直封鎖效果，也不具有顯著限制競爭疑慮。

公平會表示，雙方結合案也經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判考量後，不禁止其結合。

(工商 )