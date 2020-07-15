台南高職校園霸凌

台南市某高職13日傳出校園霸凌事件，1名高一學生在教室內被多位同學毆打，起初被害學生不敢聲張，家人發現他身上有傷，逼問之下才知道被打，氣得帶孩子到醫院驗傷，也向警方提告，校方回應已經通報校安事件，也啟動調查是否有霸凌情事，17日周五將邀集雙方學生及家長到校訪談，以釐清事件經過。

據了解，這名張姓被害學生因為在班上和另位男同學衝突，竟遭到對方出拳痛打至少7下，被另名同學以手機錄下，下手不輕，但其他人卻在一旁觀看，並無出手制止，張姓同學被打後也不敢聲張，是家人感覺有異，追問下才發現孩子疑似遭到霸凌，且不只這次，共有6位學生欺負過張姓同學。

校方對此回應，事發當天就有通知雙方家長到校，但學生並未吐實，都推說是打鬧，張姓學生家長不表認同，因此校方也啟動校安通報，會舉行霸凌調查會議訪談。

張姓學生由家長前往醫院驗傷並尋求協助，心理醫生表示孩子收到創傷，需要長期輔導，事態嚴重，也決定向警方提告，雖然對方也是孩子，但對霸凌行為不能姑息。

(中時 )