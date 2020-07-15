覺得你的iPhone最近耗電很快，或者經常莫名發熱導致效能受到影響嗎？Apple Music可能就是元兇啊！近期外媒報導，在多個社群平台上出現眾多用戶抱怨iPhone耗電嚴重的情況，根據iPhone設定中的「電池」功能一查，都發現耗電最嚴重的就是Apple Music應用程式。對此，蘋果已經確認。如果你也因為這問題感到困擾，快來看看應該怎麼解決！
據了解，近日在Reddit、Twitter、Apple Community都出現不少用戶抱怨Apple Music耗電嚴重的情況，追溯歷史最早在4月份就出現相關用戶抱怨。用戶抱怨的情況包含：沒有打開Apple Music也會發現它在後台持續耗電、幾週內都沒有使用Apple Musicu也會發現在應用在後台持續活動，讓不少用戶一天內需要充好幾次電。對此，蘋果已承認問題，且還成為新浪微博熱搜話題！
目前已知Apple Music耗電嚴重的情況，影響範圍頗廣。包含運行iOS 13.5.1，以及iOS 13.6 beta版，以及iOS 14 beta的用戶，都有出現過相關抱怨。在蘋果尚未回應之前，有不少用戶嘗試刪除Apple Music再重新安裝、強制退出Apple Music、把iPhone重新開機、關閉App後台自動更新等方法，但不一定有效。針對Apple Music目前耗電嚴重的情況，蘋果給出的方法就是恢復出廠設定，也就是將iPhone還原成出廠時的狀態，桌布、鈴聲、網路設定、輸入法等等都會恢復成最起初的狀態。
當然目前也不排除蘋果會透過iOS更新的方法來解決Apple Music耗電的問題。但是由於相關問題在iOS 13.6 beta版當中也有出現，蘋果何時能完美解決這個對用戶造成不小麻煩的問題，還不得而知。
(科技)
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