伴隨銀行可辦理的線上服務項目更加豐富、多元，永豐金(2890)旗下永豐銀推出24小時不打烊的「豐雲房貸線上增貸」當日撥款，提供特定房貸客戶於線上申請房貸增貸，並取得核准通知後，只要在銀行營業時間內完成線上簽約，最快就能在當日取得所需資金，隨借隨還、免綁約。

永豐銀行表示，今年底前，線上申請房貸增貸並撥款成功，可享利率最低1.4%起、手續費0元起等優惠。

除「豐雲房貸線上增貸」當日撥款服務外，即日起，針對薪轉戶推出「豐時貸線上信貸」亦採全自動化流程、快速核撥；永豐銀行表示，薪轉戶具穩定現金流，銀行往來黏著度高且個人金流紀錄相對完整，可免提供財力證明，線上申辦完成後最快20分鐘核撥，免綁約可隨時還款，同時，首創信貸「鑑賞期」優惠、第一個月只需繳息，以信貸10萬元為例，手續費100元，利息每天只要1元，資金運用更輕鬆。

(時報資訊)