生死一瞬間》勇警緝毒險遭撞 緊追毒蟲狂轟28槍

「碰碰！停車！碰碰碰…」今早凌晨4時許，北市中山警分局長春路派出所巡邏員警，對著一輛暴衝自小客車連開10槍擊破車胎，要求攔查，駕駛不顧輪胎漏風，撞開巡邏警機車，轉彎加速逃逸。隨後在中山橋附近朝車胎連開近28槍，終於將人攔下，起出2.54克海洛因，並將車上4人逮捕歸案，全案依法偵辦 。

派出所員警在中山區新生北路三段巡邏時，發現一名白色自小客車於路邊怠速行駛，形跡可疑，便騎車至前方要求駕駛搖下車窗攔查，不料駕駛鄭姓男子突然倒車，險些撞到員警，還打算加速逃逸，員警見狀，急忙連開10槍擊破車胎，並大聲制止要求停車。鄭男不顧車胎持續漏氣，碰一聲撞開巡邏機車呼嘯而去。

員警急忙跳上機車追捕，並呼叫警力支援「請求攔截圍捕，車號xxxx！」，最後在中山橋附近合力圍捕，對著車胎連開近28槍，成功攔下，將駕駛鄭姓男子強押下車。車內還有33歲洪女為毒品通緝犯，另有38歲林男與36歲黎女，更在副駕駛座查獲2.54克海洛因，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務偵辦，毒品通緝犯洪女解送歸案。

(中時電子報)