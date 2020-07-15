據《觀察家報》的一份報告，英國四家主要運營商目前或正計劃利用華為網路設備推出下一代5G技術。其中最大的兩家，沃達豐和英國電信，在政府最終決定前，已經報出過一大堆數字，提醒英國政府慎重。

徹底拆除華為的設備，沃達豐預判至少需要5年，英國電信則認為，2030年以前，實現這個目標是天方夜譚。如今，官方給出的時間折中了一下，但7年內能不能高效完成「清零」任務，依舊是個未知數。

三星在14日發表了6G白皮書《所有人的新一代超連結體驗》（The Next Hyper-Connected Experience for All），詳述了6G的技術、新服務及社會的大趨勢等，還預測6G標準化及最早的商業化時程可能是在2028年，而大量商業化則會發生在2030年左右。也就是說，英國完成清除華為設備工作時，6G時代已經來臨了。

除此之外，華為在英國的覆蓋面遠不止最新提供的5G設備。

BBC的報導中曾提到，在為住宅、辦公室和其它建築直接提供的超快全光纖市場中，華為目前約占44%的市占，即便引入諾基亞以及美國亞川公司這樣的競爭對手壓制華為的市占，技術上而言，另一種設置的光纖信號僅能到達路邊機櫃，而最後的鏈接由銅基提供。而其中的成千上萬的路邊機櫃都是華為的。

換言之，要抹去華為，對全英國而言牽一髮而動全身，做出決定可以在一夜之間，解決問題可能需要數年。

如果英國的5G建設不在華為「信號」下，5G發展將進入慢車道，推出時間將延後至少兩年。等到2027年英國徹底拋棄華為5G設備，恐怕都到6G時代了吧？

因此，反對黨工黨議員、影子內閣產業政策發言人昂烏拉形容，這一決定「對於我們的數位經濟而言是一場車禍，從外太空看得見的一場車禍」。

(中時電子報)