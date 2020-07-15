關曉彤劇中個性高冷。（愛奇藝台灣站提供）

關曉彤劇中三位室友董思怡（左起）、李庚希、卜冠今。（愛奇藝台灣站）

青春劇集《二十不惑》找來關曉彤、卜冠今、李庚希、董思怡等新生代女星主演，她們在劇中飾演大學室友，重溫校園生活。談起自己20歲的第一次，走紅之後屢傳爭議的關曉彤有感而發地說：「印象最深刻的是第一次被網友罵哭吧！誰願意被罵呢？」而在劇中她自以為被富二代男友捧在手心，開心地被鑽戒套牢，沒想到男友卻是劈腿慣犯，令她好崩潰，氣到一巴掌打在男友臉上。

《二十不惑》描述4個女大生在即將邁入社會的倒數時刻卻經歷一連串挫折，最終在生活和職場上收穫了愛情及成長的過程。關曉彤扮演美妝博主「梁爽」，性格高冷、我行我素，對室友總是頤指氣使，晚上10點半一到就要求寢室關燈，惹來其他室友不滿，甚至把寢室網路的密碼改成「以後我們都沒好日子過」。關曉彤自以為富二代男友把她當女王寵愛，不僅在送她的外套中藏鑽戒，還在後車廂裝滿粉色玫瑰向她求婚，她開心被套牢，沒想到對方卻背著她在街上激吻其他女生，讓得知真相的她忍不住在寢室裡買醉大哭。

4位主演女星回憶起自己20歲時的第一次，關曉彤苦笑說：「最難忘的是第一次被網友罵哭吧！面對很多爭議，那時常在想要選擇順從他們的心意，還是做自己。」

她邊回想邊說：「16歲到20歲之間，我的關注度越來越高，伴隨著我的爭議也從雨滴變成中雨、大雨，最後成了暴雨，突然之間像一盆水『啪～』地倒在我身上，那時我看著網友的留言哭了出來，但是現在能越來越快地自我消化這些情緒，我想這也是一種成長。」

另外，卜冠今飾演的「姜小果」是劇中最平凡且按部就班的角色，為了取得正職，她在實習的公司中忍氣吞聲，還主動約訪相親網站中的網友，希望寫出精彩訪問吸引上層注意；只是沒想到前來赴約的竟是她新上任的主管，對方隱瞞已婚身分，打著相親名義到處佔女孩便宜，看不過去的她最後選擇主動離職並把主管惡行告訴他老婆，痛快回擊。《二十不惑》每晚10點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )