鄭仲茵聽信友人秘方，臉慘變史瑞克綠。（衛視中文台提供）

衛視中文台《請問你是哪裡人》日前邀請鄭仲茵、何妤玟、五熊及安苡愛上節目分享女人為了愛美什麼都可以的親身經驗。鄭仲茵說為了治療痘痘，聽信左手香偏方敷臉，結果敷到睡著隔天起床洗臉後卻發現臉上變綠，怎麼都洗不掉，整整演了五天的史瑞克。何妤玟為了加速代謝想瘦身，吃麻辣鍋又塗上辣椒膏後才去上熱瑜伽，結果老師幫她壓身體，害得她眼睛碰到腿上得辣椒膏，忍到下課趕緊去沖冷水，差點送急診。

鄭仲茵說小時候臉上容易長痘痘，她聽信友人跟她說把可以消炎鎮定的左手香剁成泥，再加上一點蜂蜜跟蛋白拌勻後敷在臉上，鄭仲茵洗完澡後就立刻敷臉，敷著敷著就睡著了，沒想到隔天起床後竟然發現臉是綠的，慘況長達五天。

想瘦身的鄭仲茵向朋友詢問撇步秘方，她買黃豆然後加上蘋果醋浸泡三到五天後，每天早上起床三湯匙黃豆加喝蘋果醋。鄭仲茵打開醃製黃豆後，馬上就有一股臭豆腐還沒炸之前的味道，但最後還是忍耐吃了下去。鄭仲茵苦笑說還好那天沒通告，她吃完馬上在馬桶上狂拉，最後趕緊去急診。

何妤玟為了瘦身，突發奇想拿自己當實驗品，上熱瑜伽課前先去吃麻辣鍋，然後前再用辣椒瘦身霜塗滿全身，沒上多久就想拉肚子了。在做前壓的動作時，老師剛好來壓她的背跟頭，何妤玟的眼睛接觸到腿上的辣椒膏，讓她的眼睛辣到睜不開。本集精彩節目將於7月16日(四)晚上10點播出。

(中時 )