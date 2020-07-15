六輕爆炸 職安署處單元停工 16:472020/07/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 六輕煉二廠上午再發生爆炸起火，直到下午2點37分火才全部滅掉。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六輕煉二廠上午再發生爆炸起火，直到下午2點37分火才全部滅掉，但也造成部分員工受傷，據職安署掌握，初步是幫浦軸封乙二醇洩露起火，而因操作員工緊張把幫浦關閉，進而導致氫氣回流，後續才會導致爆炸事故，職安署因而處「加氫脫硫」單元停工處分，後續台塑要再提安全計畫才能復工。 勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，火勢一直持續至2點37分才滅掉，至於外傳有3名員工受傷，則是2名員工眼睛不適、1名員工後退時遭撞傷，目前3人均已回到工作崗位。 (中時 ) #員工 #爆炸 #六輕 #幫浦 #安全 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券白排2h！超商條碼刷不過 他一查官網飆罵：詐財 - 生活 郵局排三倍券他為這事抓狂！警問：是在大聲什麼？ - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 台人嫌三倍券太少 他抖出「殘酷真相」：寧願不要 - 生活 三倍券終於到手！網驚超商「豁出去」比信用卡回饋更猛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。