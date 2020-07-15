六輕煉二廠上午再發生爆炸起火，直到下午2點37分火才全部滅掉，但也造成部分員工受傷，據職安署掌握，初步是幫浦軸封乙二醇洩露起火，而因操作員工緊張把幫浦關閉，進而導致氫氣回流，後續才會導致爆炸事故，職安署因而處「加氫脫硫」單元停工處分，後續台塑要再提安全計畫才能復工。

勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，火勢一直持續至2點37分才滅掉，至於外傳有3名員工受傷，則是2名員工眼睛不適、1名員工後退時遭撞傷，目前3人均已回到工作崗位。

(中時 )