熱門韓劇 《了解的不多也無妨，是一家人》中的失意父親，青龍獎影帝老戲骨鄭進永，縱橫影壇四十年之後，首度完成人生夢想，當上新手編導，耗費四年，完成了首部電影作品 《雙面追緝》 。他並找上在 《獄火重生：金昌洙》一片裡合作愉快的搭檔，大腕實力派男星趙震雄，來詮釋片中身陷燒腦虛實懸案的男主角。兩人再度攜手合作，立馬開出紅盤，隨即登上韓國六月份新片的冠軍。

趙震雄對於這回好友的邀約，覺得非常榮幸，讀了劇本一天之內就二話不說接演，並且公開盛讚鄭進永不落俗套的劇情發展為「天才型的創作」，而趙震雄全力以赴之演出，也讓鄭進永大呼：「說他是演技很棒的演員根本就是廢話一句！」足見兩人天衣無縫的組合，讓電影更上一層樓。

而 《雙面追緝》 一片，也吸引了其他韓國知名明星加入，包括了近來大熱門的韓劇 《優雅的朋友們》男主角之一的裴秀彬，電影 《與神同行》系列的地獄判官之一的鄭海均，與韓劇 《命運與憤怒》中精彩演出的車秀妍，都因為鄭進永與趙震雄的搭擋，而亟力爭取同台演出的機會。

鄭進永說自己這回終於完成了心願，打造出一個關於自我身份認同的故事，希望觀眾能進電影院輕鬆欣賞，同時想想片中趙震雄的角色，到底發生在他身上，哪個故事才是真的，而趙震雄則希望有一天當上導演後，能請鄭進永來主演，兩人惺惺相惜的英雄情，不在話下。

(中時 )