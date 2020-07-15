美國剛剛同意出售愛國者3型(PAC-3)飛彈套件，給中華民國來升級現有的飛彈陣地，中國大陸對此相當不滿，決定對愛三飛彈的製造業商，也就是世界最大軍事工業集團洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）發動制裁。雖然官方未提到制裁細節，不過有一種看法認為，大陸可能會限制原材料供應，也就是稀土元素。

防衛世界(Defense World)報導，大陸外交部發言人趙立堅在周二的記者會上說，中國已決定對洛克希德·馬丁公司實施制裁。而制裁的直接原因，是美國最近批准了對台灣的軍備交易，用以升級PAC-3防空飛彈。與愛國者2型是雷神公司的旗下產品不同，愛國者3型是屬於洛克希德·馬丁的。

具有中共官方色彩的《環球時報》一篇文章說，洛克希德·馬丁公司的關鍵產品，包括F-35戰鬥機和愛國者飛彈，都需要特殊金屬元素，也就是稀土。而中國大陸是世界上最大的稀土出口國，美國又是最大的稀土需求國，佔大陸出口稀土總量的80％。

儘管洛馬公司在中國大陸沒有任何直接業務，但可能在大陸有零件材料供應商，因此中共有可能利用這些與大陸有業務往來的供應商，來限制洛馬公司的供應鏈，包括非金屬、金屬和礦物原料。

其他的制裁手段還包括禁止大陸的零部件製造商、系統設計公司與洛馬公司的業務，也就是說，洛馬較下游的電子元件供應鏈當中，也有一些大陸廠商。比如在2019年，媒體就曾報導，中國大陸獨資企業Exception PCB，是F-35戰鬥機內部電路板的承包商之一。

(中時電子報)