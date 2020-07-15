台塑麥寮六輕煉製二廠15日上午發生火災事故，傳出有員工受到輕傷。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，目前確定有2名勞工受到輕傷，雖然這不到職業安全衛生法規定的重大案件，但由於媒體關注，職安署也與消防署、六輕等單位密切聯繫。他強調，職安署也會依照現場情況評估，對勞工作業有危害的單位，予以部分停工處分。

台塑麥寮六輕芳香烴三廠去年4月發生爆炸案，被職安署要求停工改善的部分，超過1年還沒有完全復工。鄒子廉證實，這部分還在要求他們改善。而六輕煉二廠今上午發生大火，他指出，職安署第一時間就收到通知，包括消防署、六輕等單位都有通報相關情況。

鄒子廉說，發生火警後，現場溫度還是很高，所以會由搶救單位與消防署在現場先進行火災調查，不只是職安與消防單位，還有建管、環保等單位也都在現場。他強調，針對造成火災的單位，現場有危害之虞，職安署會要求停工，以維護勞工作業安全。

(工商 )