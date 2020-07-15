還記得幾年前中國大陸的知名主播馮提莫，因為有粉絲挪用公款人民幣930萬元，只為了打賞給他，後來該粉絲遭判刑。但現有中國大陸的公職人員挪用公款人民幣1600萬元，其中人民幣1300萬（折合新台幣約5400萬元）都用來打賞給直播的女主播。

中國大陸機關報《中國紀檢監察報》今天（15日）發文，內容表示一些公職人員因熱衷於網路遊戲、賭博、打賞、動漫等行為而引發的貪污事件。該文首先舉河南省工藝美術學校原會計謝屾為例，謝屾在短短五年內竄改200多次資料，貪汙人民幣300萬元，貪汙的贓款都被他用於購買模型、網路遊戲儲值等等，謝屾被捕後表示「感覺自己像吸毒一樣，深陷其中，不能自拔」。

接著該文又舉例浙江省衢州市衛健委財審處原出納張嘉琪，此人沉迷於網路遊戲，透過借貸購買許多遊戲裝備，欠下百萬元債務。其父母曾為其賣屋還債，後來張嘉琪則利用職務之便，虛構維修費等項目。

其中貪汙金額最高的，莫過於湖北省隨縣安居鎮中心學校會計盛某，此人沉迷於網路直播，為了得到主播青睞，他自稱是武漢某至藥廠老闆，每日儲值人民幣2、3萬元，在他利用職權套取的人民幣1600萬元贓款中，其中就有近人民幣1300萬元（折合新台幣約5400萬元）被他用來打賞女主播。

該文表示，涉案公職人員虛榮又經不住誘惑，消費完全超越自身能力，再加上所屬單位對會計的監管流程又不明確，所以才讓他們可以透過螞蟻搬家的方式侵吞如此大筆贓款。

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(中時電子報)