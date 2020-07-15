國際天文學聯合會（IAU）已經正式通過，要將編號第號300300號的小行星，命名為「臺北天文館」，以表彰臺灣成立最早、規模最大的天文專業博物館在天文教育及推廣上的貢獻。

台北天文館表示，這顆小行星是由林宏欽先生（國立中央大學天文研究所）與葉泉志先生（美國加州理工學院博士後研究員）於2007年8月6日在中大天文所鹿林天文臺巡天計畫(LUSS)拍攝的影像中發現，經過長期觀測確認後，賦予永久編號第300300號，並由中央大學推薦，經審核通過後正式命名為TAM（TAM即臺北天文館（TaipeiAstronomical Museum）的英文縮寫），記為(300300) TAM。

「臺北天文館」小行星是一顆位於主小行星帶內的小天體，軌道半長軸約2.446天文單位，相當於3億6千6百萬公里，以3.83年的周期繞太陽公轉，其直徑約1.4公里。目前在巨蟹座方向距離地球約5億3千萬公里處，亮度僅約22等，必須以大型天文望遠鏡才能拍攝到其蹤跡。

國立中央大學與臺北天文館將於7月18日13時30分在臺北天文館演講廳共同舉辦「臺北天文館」小行星命名授贈儀式，並由發現人林宏欽先生進行專題演講，重現找到這顆小行星的精彩經過，臺北天文館同時也於展示場舉辦相關展示、解說導覽與研習活動等。

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(中時電子報)