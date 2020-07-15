義大利1名退休老翁近日飢渴難耐，便找來1名華裔性工作者「鬆一下」，2人還在車上大玩「車震」，誰知交歡過程太過刺激，他竟在緊要關頭突然「馬上風」猝死。女子見恩客狂翻白眼，嚇得趕緊打電話給會講義大利文的朋友，並請對方協助報警；警消獲報趕抵現場進行急救，但老翁仍不治身亡。

義大利《自由日報》（Libero Quotidiano）報導，家住貝盧諾（Belluno）的老翁平時靠著退休金生活，他11日晚間一時「性」起，隨即找來1名華裔女子性交易；雙方談妥價碼後，很快就開始脫衣辦事，還在車內大玩車震，孰料2人翻雲覆雨到一半，老翁突然翻起白眼，不久後更停止呼吸，把應召女當場嚇傻。

華裔女見大事不妙，趕緊打電話給另名會講義大利文的同鄉友人求救，並要求對方幫忙報案，隨即收拾東西離開現場；當地警消獲報到場，發現老翁已失去生命跡象，立即替他進行急救，無奈仍回天乏術。檢警相驗後，判定老翁死於心肌梗塞，推測可能是性交過程太刺激，加上他已有年紀，才會發生意外。

報導指出，警方事後循線找到賣淫女子，她坦言2人有進行性交易，但沒有提供毒品；由於應召女在案發第一時間立刻打給友人，同時要求她向警消求援，因此警方認定她並未刻意拖延、延誤急救時間，本案純屬意外，女子沒有任何過失，不須負擔法律責任。

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(中時電子報)