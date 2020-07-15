第18季SBL超級籃球聯賽今天舉辦選秀會，擁有狀元籤的高雄九太，率先挑選了上賽季前往對岸打NBL的李漢昇，台銀則用榜眼籤選了去年瓊斯盃披上中華白隊的蘇士軒，第三順位裕隆選了外籍生、SBL史上第一位外籍生斑霸。

李漢昇在HBL泰山高中、UBA台灣師大都是球隊先發控衛，2016年大學畢業後並沒有投入SBL，而是選擇前往對岸發展，待過湖南和武漢，去年12月返台後，原本還想繼續挑戰大陸CBA，可惜碰到新冠肺炎，只能無奈放棄，4月底和九太隨隊訓練，不論是資歷或是比賽經驗，都是本屆選秀會最好的球員，因此獲得狀元郎封號並不意外。

其實新職籃聯盟新竹球隊日前曾企圖挖腳，九太立刻跟進開給月薪10萬元的合約穩住了李漢昇。李漢昇表示，過去這段時間與九太隨隊練習，相當熟悉總教練劉嘉發的帶兵風格，希望能在新球季幫助九太打出好戰績。

去年披著中華白隊戰袍的蘇士軒，身高197公分是這次選秀會次高球員，開心穿上台銀球衣，圓了挑戰SBL夢想。蘇士軒說，期盼能在台銀找到合適的打球位置，他也會全力以赴的替球隊賣命，不會讓球迷失望。

寫下SBL史上第一位外籍學生參加選秀會紀錄的斑霸，雖然膝蓋有傷，但裕隆依舊將希望放在擁有204公分的斑霸身上。邱大宗總教練表示，斑霸有身材優勢，因此新賽季期待他能在禁區內扮演好防守者的角色。至於傷勢方面，斑霸原教練許智超強調他的受傷不算太嚴重，只需要好好調養就能夠恢復。

今天恰巧是生日的盧峻翔，哥哥盧捷閔效力於裕隆，盧峻翔說，原本的生日願望就是選秀會進入首輪，沒想到願望達成了，而且是加入實力不錯的璞園，期盼新賽季可以獲得較多的上場時間。

至於上賽季奪冠的台啤，選擇了上賽季效力於ABL寶島夢想家的陳昱翰，新賽季可望加強台啤的後場戰力。

九太第二輪選了康寧大學林柏豪，台銀挑了台師大簡家暐，第三順位的裕隆由於交易案，將次輪選秀權給了九太，因此九太選了陳俊翰，璞園次輪選了輔大後衛吳季穎。台啤次輪放棄，九太、台銀和裕隆第三輪同樣放棄，璞園選了台藝大後衛姜廣謙。

第18季SBL選秀會共有23人報名，最後有16人參加，最終10人入選，入選率62%，遠比上賽季只有3人入選的機率高太多。

(中時 )