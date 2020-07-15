家中的財務大臣主宰另一半的生活品質，年代MUCH《聽媽媽的話》本集邀請哈孝遠、鄒承恩兩對夫妻檔來協商家中財務大事。哈孝遠老婆瑄瑄抱怨，先前她和大姑要他婚後開一個共同戶頭，存家裡開銷費用，哈孝遠都不耐煩回應，但藝人六月才建議一次，他就立刻去開戶，哈孝遠不屑地回：「因為瑄瑄和姊姊都是踩著我的名氣往上爬，我才不要聽他們說！」助理主持人大飛補槍：「可是瑄瑄比你好笑耶！」瑄瑄在一旁得意忘形，哈孝遠氣得對她說：「妳有些地方還要刁啦！」

哈孝遠和老婆一開始沒有分配由誰掌管家中財務，但因為共同戶頭開在瑄瑄名下，某天瑄瑄突然發零用金給他，莫名其妙就由她管帳。瑄瑄認為哈孝遠錄影都是錄美食節目，不需要額外的餐費，所以要求把每天1000元餐費砍半為500元。哈孝遠立刻反彈，說自己有時候還要請劇組喝飲料：「一個劇組就60幾人，也就4000多元了耶！」主持人小禎一聽回嗆：「但是我們拍戲的時候，沒有喝過你請的飲料啊！」哈孝遠瞬間嘴軟：「我覺得妳講得沒有錯，我不知道為什麼……妳很大方都妳在請。」哈孝遠反過來抱怨瑄瑄為小孩亂花錢，醫療險、儲蓄險買一堆，更誇張的是還替兒子買長照險，哈孝遠：「我兒子才一歲耶！」

而鄒承恩對老婆愛寶用錢管超嚴，不僅刷卡要經過他的同意，出遠門拍戲一個月也只留15000元生活費，愛寶哭訴和孩子只能吃陽春麵，要求他提高每月生活費。鄒承恩立刻提醒愛寶，他還有給她一張信用卡，但愛寶只要一刷卡，鄒承恩就能掌握花費明細，根本不敢亂刷，鄒承恩替自己喊冤：「我會給她刷啊！」但想了一下心虛地回：「但我會碎碎唸。」本集將於7月18日晚間9點在年代MUCH台38頻道。

(中時 )