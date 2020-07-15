農業大縣搶農業券，彰化縣80家申請符合資格56家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

農業大縣搶農業券，彰化縣80家申請符合資格56家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是農業大縣，農業休閒園區等多采多姿，彰政府為確保縣內農業旅遊業者參加的權利，增加農遊券消費商機，15日下午在縣府第一會議室加開一場「休閒農業獎勵旅遊 業者招募」說明會，彰化約有80家的業者申請加入農遊券合作業者，符合資格約56家，包括農會、漁會、青農、休閒農場等。

行政院農業委員會推出限量農業旅遊抵用券，簡稱農遊券，預計發放500萬張，面額250元，總金額超過12億元，鼓勵國內外遊客至休閒農業旅遊相關場域消費抵用。

縣長王惠美表示，農遊券最大的特色在於異地消費，也就是說民眾要在居住所在地之外、跨鄉鎮市區消費，鼓勵符合資格的鄉親利用這段時間申請農遊券，一起來彰化消費、帶動農民收益，創造經濟動能，歡迎大家來彰化旅遊，體驗好山好水、好人情、好風光。

農遊券使用規模大，並可透過APP免費註冊加入合作業者，請各業者踴躍申請加入，把握難得的機會，將遊客帶進彰化，體驗彰化在地悠然自得的田園生活及自然風土民情。

縣府表示，彰化位處氣候溫和的臺灣中部，擁有山脈、平原、濱海及河川等風貌，自然條件豐厚，人文歷史悠久，創造了多元的觀光遊憩型態，近年來深度自由行蔚為風潮，來彰化一遊，不僅能遠離城市的喧囂與紛雜，覓得心靈平靜，也能回歸自然，體驗春耕、夏耘、秋收、冬藏的農村生活樂趣，也歡迎大家前來漫遊彰化、慢活彰化。

(中時 )