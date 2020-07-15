隨著《復仇者聯盟》系列電影完結，「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡宣告退役，外界都想知道「漫威宇宙」金雞母接班人到底是誰？如今傳出飾演「新版蜘蛛人」的24歲英國男星湯姆霍蘭德(Tom Holland)，大反轉跟漫威續約，且一口氣簽了6部片。

漫威宇宙進入第四階段，誰將成為未來的核心人物？據外媒《We Got This Covered》報導，雖然受到新冠肺炎疫情影響，好萊塢眾多上映、拍片計畫推延，然漫威卻懷抱信心突進，盛傳將大手筆跟「小蜘蛛」湯姆霍蘭德續約，一口氣要跟他簽6部電影。

知情人士爆料，湯姆霍蘭德正與迪士尼、索尼影業商討此事，續約的6部片，《蜘蛛人》系列電影就占3部，表示將由他繼續拍攝接下來的4到6集，另外3部，則可能是「蜘蛛人宇宙」相關電影，不過此傳聞尚未獲迪士尼、索尼、漫威及湯姆霍蘭德回應，然有外媒指出，漫威投資人對小蜘蛛很有信心，不惜耗費重金，就為留住這個相當有潛力的漫威新任金雞母。

(中時電子報)