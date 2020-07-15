台灣生物產業協會與全球BIO生技協會將在7月22日盛大展開亞洲生技大會，台灣生物產業發展協會李鍾熙說，今年因新冠肺炎疫情的關係，大部分的展會均延期或取消，境管也讓台灣生技產業難以跨出國際進行合作和媒合、募資。因此，亞洲生技大會更顯重要，希望能提供台灣生技產業一個跨入國際的平台。此次全新的實體+線上的模式，加上今年更重視透過國際網路宣傳亞洲生技大會，讓觸角更深入到國際，吸引更多國際專業人士、歐美亞知名生醫加速器及創投機構來參與。

實體展覽共有496家公司參與，1077個攤位，除以往展區外，還包含國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療，還有科技部新創團隊共50個團隊參展，更因臺灣在此次抗疫表現傑出，新增了國際防疫形象館，並邀請與抗疫相關廠商一同參展共襄盛舉。

線上展覽平台更是全台首創，採用活潑生動的線上互動平台，參展廠商不僅能以圖像、海報、影片設計布置攤位，更提供展出公司或機構與參觀者互動、交換聯絡方式，並可自由加入聊天室與各國專家交流，進行可攜式資訊收集。

亞洲生技大會活動內容包括全球24小時商機媒合、線上論壇、公司展望說明會及新創團隊Pitch、互動式線上展覽平台，同時舉辦實體展覽與論壇，目前已有全球超過600家公司參與，超過1200個實體及線上展覽攤位。

今年大會以「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)為主題，涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、數位醫療(Digital Health)、及投資與區域合作 (Investment & Collaboration) 等5大領域、14場論壇，廣邀國內外頂尖專家集思廣義，為生技產業找出疫情後的下一波新佈局及新機會。

(時報資訊)