有別於前幾日高溫炎熱，15日受到西南氣流影響，全台溫度下降，甚至部份地區降下大雨，讓用電量沒有續創新高。

台電表示，15日最高用電量於下午2點15分，尖峰用電達到3675.5萬瓩，是今年用電量第7名以及歷年7月用電量第9名，不過未進入歷年用電量排名前10高。台電指出，今日備轉容量約421.0萬瓩，備轉容量率11.45 %，維持供電充裕綠燈。

今年用電量排名及歷年7月用電量排名：

2020年用電量排名：(截至7/15)1. 7/14 3779.0萬瓩2. 7/13 3752.8萬瓩3. 6/24 3716.9萬瓩4. 7/08 3710.6萬瓩5. 6/23 3684.7萬瓩6. 7/10 3683.0萬瓩7. 7/15 3675.5萬瓩 (今天)8. 7/09 3668.6萬瓩9. 6/30 3668.2萬瓩10. 6/22 3662.7萬瓩

*台電統計歷年7月用電量排名前10高：(截至2020/7/15)1. 2020/7/14 3779.0萬瓩2. 2020/7/13 3752.8萬瓩3. 2019/7/17 3738.3萬瓩4. 2020/7/08 3710.6萬瓩5. 2019/7/16 3692.6萬瓩6. 2018/7/31 3690.6萬瓩7. 2020/7/10 3683.0萬瓩8. 2019/7/31 3680.7萬瓩9. 2020/7/15 3675.5萬瓩 (今天)10. 2018/7/19 3670.5萬瓩

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