8月2日至8月31日朱銘美術館也提供野餐活動，可在現場購買青農便當。

光雕秀在記者會上登場，讓眾人驚艷連連。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

暑假來臨，新北市農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，串聯4座漁港規畫夜間活動外，更首度攜手金山朱銘美術館，8月起推出「光合作用」展覽，民眾可暢遊中角灣沙灘、魚路古道、櫻花公園等4處，一窺最新的光影裝置和地景藝術，入夜後還可在沈浸式光雕展演下，享受北海岸的浪漫仲夏夜。

新北市農業局表示，「北海夜金閃閃」從7月起至8月底，每晚都有精彩活動；淡水漁人碼頭打造免費粉晶彩遊樂園，搭配七夕情人節煙火秀及爵士樂演奏會；富基漁港舉辦「北海岸時尚藝術祭」，在漁港推出時裝秀；草里漁港營造為吧檯氛圍，舉辦夜間親子釣魚、魚拓手作、港邊炭烤以及「釣魚天堂藝響節」等，系列活動豐富多元。

新北市農業局指出，新北市與朱銘美術館合作，8月起推出「光合作用」系列展覽，開幕當天邀請民眾到美術館廣場野餐，一窺最新的光雕藝術，8月期間更串連朱銘美術館、中角灣沙灘、魚路古道、櫻花公園等4處，規畫光影裝置和地景藝術，將純樸的金山渲染上藝術氣息，晚間還有沈浸式光雕展演，白天、黑夜都好玩。

此外，朱銘美術館為推動新北友善農產品，推出期間限定的「新北特有種－青農力太極便當」，雙主菜便當使用在地當令食材，產地直送，打造營養健康的餐點，以藝術力挺青農力。便當8月2日開賣，每日限量供應，即日起可上朱銘美術館商城預購「新北特有種－青農力太極便當套組」，含參觀門票和美味便當料理，原價600元，預購享優惠450元，可另以330元加購文青竹蓋陶瓷便當盒。

新北市副市長吳明機15日出席宣傳記者會，現場以舞台劇模式，介紹北海岸的夜間特色；吳明機大讚，北海岸農漁產和自然景觀豐富，還有聞名國際的朱銘美術館，不論人文、自然風情都不輸國外，歡迎大家使用振興券，體驗北海岸的浪漫仲夏夜。

(中時 )