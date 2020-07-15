岡山火車站東側人口稠密，增設後站出入口是在地居民多年以來的盼望。民進黨立委邱志偉經歷多年爭取協調，「岡山車站新設東出口及跨站天橋工程」終於近日拍板定案。此工程完工後將可更便利後站地區民眾出入火車站。

此工程總工程經費1.8億元將由前瞻計畫支應，將暢通前後站連結，解決困擾居民多年的交通問題。原本地下道結構老舊且設計不良、雨天易淹、缺乏無障礙設施等問題，可望獲得解決。

根據台鐵局可行性評估報告指出，台鐵將由岡山火車站中側位置以新設跨站天橋方式連接前後站，並於跨站天橋上設置連通道進入月台搭乘火車，同時以高架連通方式直接與捷運站相接。全案經費約1.8億元，規畫設計8個月，工程施作18個月，預計期程共計26個月。

邱志偉日前邀請交通部、台灣鐵路管理局、高雄市政府交通局、捷運工程局、工務局舉行會議。邱志偉表示，岡山車站增設後站出入口，他從8年前擔任立委至今，持續爭取，隨著捷運岡山路竹延伸線的推進，兩鐵連通需求應運而生，後站增設需求更加強烈，今年終於成功爭取台鐵局提出可行性評估。

目前，中央與地方對於設計方案及經費來源均已達成共識，設計採納台鐵方案，經費則納入捷運岡山路竹延伸線第二階段計畫項下。雙方僅剩下負擔比例及執行分工兩層面有待商榷，後續將邀相關單位高層研議。

(中時 )