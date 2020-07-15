上証指數在上周四(9日)創下連8個交易日上漲，累計漲幅達16.5%，創2008年5月以來，最大連8日漲幅紀錄。然而，陸股周二(14日)震盪下挫，北上資金匯出173.84億元人民幣，創下港、陸股通以來最大單日淨流出量，上証指數周三續跌，終場收跌1.56%，失守3 , 400點關卡。

據英國金融時報報導，統計數據發現，外資在滬港通、深港通在14日173.84億元人民幣的同時，陸股融資餘額拉升至5年以來新高。華興資本駐香港交易員Andy Maynard認為，周二的表現比較像是外資獲利了結，並非有人看壞陸股，在面臨史上最大的拋售情況同時，陸股成交量已經連續幾日突破1.5兆元人民幣。

在此之前，已經有不少資金從香港匯入大陸金融市場。Plenum分析師Chen Long表示，Q2的流入資金總額達192億美元，創史上單季次高紀錄。預計本周四公布的Q2 GDP成長率，有望從前一季的萎縮6.8%觸底反彈。

據CNBC報導，BOCOM International研究部主管Hao Hong表示，上証指數已經漲破850日長期移動均線，市場堅信，中國人民銀行有機會擴大寬鬆貨幣政策。不過，Hao Hong也警告，陸股牛市總是來去匆匆，以2015年為例，2014~2015年的瘋炒牛市景象，最終該次牛市在2015年崩盤。

為了避免慘劇重演，大陸官媒《中國證券報》近期發布一篇社論，警告數以百萬計湧入陸股的大陸散戶，雖助推升漲勢，但更希望投資人在全球經貿關係更趨複雜的背景下謹慎投資，培育A股成為「健康牛」。

(中時電子報)