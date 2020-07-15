大家還記得玉女歌手陳艾湄嗎？1989年和高明駿合唱《誰說我不在乎》爆紅，沒想到她選擇在人氣最旺時為愛淡出歌壇。離婚後，她回歸演藝圈，近日將參與民歌45高峰會-巨蛋感恩場演唱會，讓許多死忠粉絲相當期待。

陳艾湄從小習舞，國小時就讀音樂班，為未來的歌手之路打下基石；當她念台北體院舞蹈科時，與李惠山搭檔參加《五燈獎》創下五度五關的紀錄。1988年她經恩師譚健常捧出道，隔年就以一首《誰說我不在乎》搭配機車廣告紅遍大街小巷，還意外捧紅當時還是舞者的郭富城，郭富城爆紅後，在台灣開的三場演唱會都邀請陳艾湄擔任嘉賓，一同合唱對他極有意義的歌曲《誰說我不在乎》。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

陳艾湄最紅之際，專輯《我悄悄蒙上你的眼睛》還創下20萬張銷售佳績，但她不眷戀演藝圈，1994年跟江正彥閃婚便退出歌壇，婚後生下兩個兒子，專心在家相夫教子。無奈15年後陳艾湄恢復單身，兩兒歸前夫，陷情傷的她差點得了憂鬱症。

陳艾湄走出婚變後，重拾最愛的歌唱事業，除了以教唱為職、習紫微斗數，偶爾也會接商演、上綜藝節目，今年52歲的她神采奕奕，外型依舊氣質出眾，沒有留下太多歲月痕跡。

(中時電子報)