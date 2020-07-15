政府發行振興3倍券15日開始領買啟用，首日領買流出市面的3倍券相當有限，多數店家都傾向收振興券但不找零，全台最大夜市：逢甲夜市推出智慧商圈[email protected]配合振興券消費20％回饋，鼓勵商家可以利用儲值模式解決找零問題，但目前多家業者都在觀望，加入店家數只有10多家，商圈管委會主委王朝藝指稱，隨著振興券開始在市面流通，應該會有100家業者加入。

振興3倍券500元、200元兩種面額，響應經濟部長王美花振興券不找零，不只是以銅板經濟為主的菜市場、夜市以及路邊攤不找零，連多數百貨公司、餐廳都貼出公告不找零，台中逢甲商圈管委會鼓勵攤商收振興券，管委會會協助攤商向銀行兌現，原則也是不找零。

逢甲商圈管委會主委王朝藝說，目前管委會推出智商圈[email protected]，鼓勵消費者和店家加入後可持券消費獲20％的回饋，並且解決實體券無法找零的問題，初期約有10多家業者加入，可能因為一開始民眾領買後振興券流通到市面少，等到消費者實際拿出來用之後，預期加入的店家會變更多。

(中時 )