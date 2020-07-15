除了你所追蹤的YouTuber，你還想了解更多有創意、有潛力的YouTuber嗎？為了讓觀眾認識更多正在崛起的創作者， YouTube 從今（15）天開始，每週將選出一個人氣竄升的頻道，並在「發燒影片」新增的「創作新秀」專區全天候展示獲選頻道的影片；且在「發燒影片」分頁上，他們的頻道名稱旁將顯示「創作新秀」徽章，以吸引更多人關注。

根據 YouTube 統計，全球每天都有超過 1,000 名創作者突破 1,000 訂閱的門檻，代表隨時都有新的明星或藝術家在 YouTube 上誕生並發光發熱。YouTube 將透過 「創作新秀」專區，幫助創作者拓展觀眾群，讓更多人認識這些具有潛力的 YouTube 創作者。

YouTube 「創作新秀」將從訂閱人數超過 1,000 人的頻道中，透過觀看次數、觀看時間、訂閱數的成長等評選標準，選出每週推薦的頻道，並在「發燒影片」中新增的「創作新秀」專區分享這些頻道的影片，提升崛起中創作者的能見度。 YouTube 也將事先通知獲選創作者，讓創作者們可以和他們的觀眾分享這個難得的時刻。

YouTube 將透過這樣的推薦機制，推廣更多具有潛力的創作者，同時鼓勵更多人加入 YouTube 創作，也讓觀眾能夠在 YouTube 上看見更多元的精彩內容。

(科技)