台北榮總院長張德明將於7月16日退休，院內原推薦骨肉瘤治療權威陳威明副院長為接任人選，未料出現另一名競爭人選、心房顫動權威陳適安副院長，

據指出，兩人在民進黨內各有支持勢力，競爭激烈，人事案一路上到府院高層，小英總統對陳威明擔任北榮院長沒有太大意見，原本要勾選下去，但又要顧及另一派勢力，由於目前高雄市長補舉在即，為了不希望此事傷了團結和氣，決定先派另一副院長李發耀暫代，也為雙方的激烈氣氛降溫，待高市長補選完再說。

過去北榮院長接任人選從未像此次，只剩一天就要交接，人選才在最後一刻出來，且為暫代院長，顯見此次陳威明及陳適安兩位副院長競爭之激烈。兩人在專業領域上各有擅長，誰接院長，自是後面政治實力的現實比拚。由於兩人在民進黨內各有支持，眼前又面臨高雄市長補選，雖然已是勝劵在握，但團結為先，

加上選後將有更多政治資源，屆時再來做安排將更具空間與彈性，最後決定先派副院長李發耀暫代，下了步緩兵棋。

對於退輔會發函北榮院長由副院長李發耀暫代，陳威明今日仍繼續為病患進行手術，他表示，自己很平常心，自己的人生哲學就是正道而行、與人共好，尊重長官的安排，他相信命運，上蒼的安排都是磨鍊。陳適安則是手機關機。

值得注意的是，李發耀也將在半年後屆齡退休，對於北榮是否會重演台大院長陳石池暫代後真除又得以延退，由李發耀續掌北榮？相關人士分析指出，退輔會體系不同於台大，北榮院長到時還是要一個分曉。

(中時 )