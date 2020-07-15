法務部修正《民法》完全責任的成年年齡降為18歲，已經送行政院，待院會審查通過，將與司法院會銜送立法院審議完成修法程序，未來18歲就可以辦手機門號、租房子、買運動彩券。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭司長表示，民法自1929年施行後，歷經30次修正，對成年年齡20歲的規定，91年來都沒有修正，但是成年年齡制度，關係到自然人完全行為能力的取得，對社會生活有深遠影響。

由於各國立法例，如英法及德國等，都是以18歲作為成年年齡。日本也在2018年民法的成年年齡下修為18歲，並宣告在2022年施行。台灣社會各界對民法成年年齡為18歲多有倡議，衡量當今台灣青年身心發展現況，與國際接軌，認為有修正民法第12條成年年齡規定的必要。

這次修法除了完全責任的成年年齡降為18歲，也將民法980條的結婚年齡，統一修訂為男女都是18歲；訂婚年齡則是17歲。鍾瑞蘭說，未來要辦手機門號、租房子簽契約、辦銀行開戶、電子支付，申辦戶籍謄本、辦理健保分期，甚至購買運彩券，都可以在18歲就做了。

(中時 )