國安基金今(15)日召開例會，考量國外疫情情勢仍嚴峻，決議繼續護盤台股，直到疫情結束為止，這也是國安基金3月20日獲授權進場以來，連續護盤118日。

新冠肺炎疫情衝擊經濟，全球股市在今年3月全面崩跌，台股3月19日收盤指數來到8618.34低點，國安基金管理委員會當日召開臨時會，授權國安基金3月20日開始進場，至今台股已經上漲漲至12202.85點，漲勢超過3500點，成為全球表現最好的股市之一。

(中時電子報)