台股創30年新高！國安基金不退場 護盤到底 17:032020/07/15 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安基金繼續護盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安基金今(15)日召開例會，考量國外疫情情勢仍嚴峻，決議繼續護盤台股，直到疫情結束為止，這也是國安基金3月20日獲授權進場以來，連續護盤118日。 新冠肺炎疫情衝擊經濟，全球股市在今年3月全面崩跌，台股3月19日收盤指數來到8618.34低點，國安基金管理委員會當日召開臨時會，授權國安基金3月20日開始進場，至今台股已經上漲漲至12202.85點，漲勢超過3500點，成為全球表現最好的股市之一。 (中時電子報) #國安基金 #護盤 #台股 #退場 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔績優股 熱錢攬牢牢 04:102020/07/11 財經要聞 中職》續投反而傷害球隊 萊福力：受傷時機不差 16:412020/07/11 體育 台股站上萬二 逾3分之2台股基金淨值創新高 23:032020/07/11 財經 零股交易熱 15檔小資族愛 04:102020/07/12 財經要聞 台股夠吸睛 外銀財管愈來愈愛台股 17:402020/07/12 財經 台股上萬二還能買？散戶想進場抓緊兩時機 00:022020/07/13 財經 15日召開會議討論退場與否？ 國安基金 傾向續留守台股 04:102020/07/13 財經要聞 市場派需尋求合作 律師：使用真正的大同條款才能停止紛爭 09:592020/07/13 財經 編‧輯‧室‧報‧告－台股國家隊要退場？ 04:102020/07/14 專題周報 觀望國安基金動向 台股開高走守12,200 14:092020/07/15 財經 財經熱門新聞 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 人民幣破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 有120萬要買台積電還是合一？專家分析後說... - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。