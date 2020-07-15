台灣今年嚴格管制邊境，連帶使得本土登革熱病例數迄今維持掛0紀錄，台南市長黃偉哲喊出，台南今年力拚0本土病例；不過，安南區、安平區4里連續2周誘卵桶陽性率超過60％警戒值，台南市登革熱防治中心表示，今明2天將針對4里進行噴藥防治。

黃偉哲強調。為有效防堵境外病例移入、進入社區，並保障外籍學生、新住民返鄉及出入境旅客的健康，特別提供居住在台南市的外籍學生或新住民返鄉探親前，憑機票至台南市的衛生所，登記出、入境日期，即可領取防疫福袋健康包，他也呼籲市民配合，力拼0本土病例。

台南市政府登革熱防治中心今日在永華市政中心10樓東側小禮堂辦理「返鄉探親袋袋健康」記者會，台南市長黃偉哲偕同防治中心主任陳怡局長、疾管署南區管制中心主任李翠鳳、教育局、觀光旅遊局及旅遊業者一同加強宣導返鄉旅遊登革熱防疫觀念，提醒外籍學生、新住民返鄉及往來旅客回國入境後應注意事項。

黃偉哲說，蚊子是萬惡之源，不僅是登革熱，日本腦炎都是蚊子傳播，最近出現的牛結節疹也是蚊子傳播，做好防疫很重要，如此才能阻絕蚊子傳播疾病，務必讓今年不要發生本土病例。

登革熱防治中心主任陳怡表示，目前計有18個低感染風險及中低感染風險國家／地區(越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡)的在學境外學位生（含應屆畢業生）可申請入境返台就學。

相關防疫工作：1.境外生抵達台灣後居家檢疫場所以學校內外宿舍為優先考量，先由衛生局協助查核學校宿舍是否符合檢疫規格。2.境外生抵達台灣後：機場邊境管制、單一報到櫃檯、防疫交通接送、安排檢疫場所。3.到達檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍後，有學校專責人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口；結束居家檢疫後，即可安心返校就學。

(中時 )