境外生返台人數太少，中央流行疫情指揮中心甩鍋給教育部，指只要居家檢疫14天，哪些境外生可以返台由教育部決定。不過教育部也立即將鍋子丟回去，哪些國家境外生可以入境，是依照指揮中心發布的「各國感染風險級別」所列國家做為境外生入境之依據。

未入境的境外生原本有4.2萬人，但從6月17日逐步開放以來，到目前一個月僅280多人入境，占0.67％。大學9月中旬開學前，境外生返台的比例若太低，對我國高等教育將造成非常大的衝擊。

對於境外生返台人數太少，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外生可以回台，但需要進行居家檢疫14天，至於開放那些級別與年齡，則是教育部的權責，此部分由教育部依據量能進行安排，指揮中心沒有意見。陳時中將境外生返台人數太少的責任推給教育部。

不過教育部隨後表示，目前開放境外學生返台就學之規畫與執行，係經過行政院跨部會協調會議討論，並經指揮中心同意優先開放低風險及中低風險國家／地區，其名單依照指揮中心最新發布之「各國感染風險級別」所列國家做為境外生入境之依據。

教育部表示，後續是否擴大開放其他風險級別國家／地區境外生入境，將呈請行政院再召開跨部會協調會議討論，報請指揮中心同意後，教育部即據以執行。教育部又將責任推回給疫情中心。

疫情中心和教育部這樣推來推去，境外生返台時間一再延宕，可能造成境外生乾脆就不返台，轉到其他國家去就讀了。詳細影響如何，預計大學註冊時就可見分曉。

(中時 )