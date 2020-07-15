馬光-KY(4139)上半年合併營收為新台幣3億9001萬元，自結歸屬於母公司稅後淨利為新台幣2595萬元，EPS 0.61元，相較去年同期虧損，營運狀況明顯轉佳，預期隨著新冠肺炎疫情趨緩，下半年逐步進入產業旺季，營運表現可望更上一層樓。

馬光表示，由於新冠肺炎疫情擴散，促使大陸民眾改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加，推升天津馬光的一般門診量與慢病管理規模持續成長，並帶動天津馬光上半年營收較去年同期增加11％，獲利亦創同期新高，半年獲利已逼近去年一整年；而上半年新加坡馬光營收雖因封城較去年同期減少18％，然受惠新加坡政府因應疫情給予企業補助，以及旗下知名品牌「黃耀南」電商部門銷售業績較去年同期倍增，反推升新加坡上半年獲利較去年同期成長。

馬光表示，上半年度雖然因為疫情影響部分營運，但診所醫療需求性並不因疫情影響，集團獲利與去年同期相比反而大幅成長，對於下半年營運展望馬光持審慎樂觀態度，預估在新加坡與中國新冠肺炎均逐步受到控制後，下半年合併營收可望維持年成長表現；而在新成長動能部份，天津馬光已於第二季取得互聯網醫療執照，並取得互聯網結合醫保資格，第三季將推出一站式的雲端慢病醫療服務，預估今年天津馬光慢病管理業務將較去年成長三成以上，公司下半年並將開設慢病體檢新業務，可望提升慢病業務收入及病患續約率，另高毛利牙醫及中醫科於第三季全數恢復正常營運，在上半年度獲利已逼近去年全年的情況下，天津馬光邁入季節性旺季的下半年度營運大可期待；另在新加坡馬光部分，下半年預計增設2家高毛利的中醫婦幼專科診所，以及持續推展「黃耀南」電商，公司營運成長動能可期。

(時報資訊)