中央銀行15日公布6月銀行人民幣存款餘額減少52.01億元人民幣到2411.73億元，創6年5個月新低。其中外匯指定銀行（DBU）月減61.67億元人民幣，OBU則是增加9.66億元人民幣。央行官員表示，主要是法人中的電子業匯出支付貨款，以及投資國際債券。

央行官員表示，6月DBU存款減少的61億人民幣中，有56億人民幣是法人貢獻，除了電子業匯出支付貨款外，還有投資國際債券，6月有5檔新募集人民幣計價國際債、金額35.94億元人民幣。而國際金融業分行（OBU）存款餘額則是月增9.66億元人民幣，主要是有電腦製造業者匯入股利收入。

最新的7月15日中銀轉存款1、3、6、9個月及1年期利率，上調0.68%~0.75%，各為1.89％、1.98％、2％、2.16％、2.27％。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港。

(時報資訊)