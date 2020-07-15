威盛(2388)今日宣布，與台北客運、新北市政府交通局共同合作，於橘5路線公車上安裝威盛車載雙影像前車A柱盲點輔助系統解決方案，此為威盛所研發設計的一款專門針對大型客車A柱盲點輔助系統的超高效解決方案，打破既有A柱盲點，成功將AI影像偵測技術運用在「公車A柱」以強化「安全性」。

威盛嵌入式平台事業部總經理吳億盼表示，如何保有安全的道路環境一直是在交通道路上最大訴求和考量，更是威盛進入車載市場最大的責任，降低行車事故提升用路人、乘客及道路駕駛的安全，是提供方案最大目標。

這個螢幕結合AI影像偵測技術運用在「公車A柱」以強化安全性提升，再一次運用屏幕結合AI影像偵測技術在公車上，是一項服務客運業者、駕駛人及乘客，還有提升用路人交通安全的最大效能呈現。

威盛表示，本次所提供車載雙影像前A車柱盲點輔助系統主要目的，是讓公車駕駛員直覺性地在轉彎的同時看向A柱並同時注意到車外情況，避免公車轉彎時因視線死角而碰撞用路人之事件發生。

根據新北市交通局運輸管理科的觀察發現，現行大客車上都已經裝設行車視野輔助系統，該系統螢幕設置於駕駛員前方，車輛轉彎時駕駛員習慣朝轉彎的方向觀看，不看前方的螢幕致使該系統無法充分達到警示效果。

近2年仍有發生因車輛A柱死角阻擋駕駛視線所造成的行車事故，因此為了避免客運巴士在轉彎時，左右兩旁因視線死角而碰撞用路人，或行駛道路上礙於前車A柱視角不透明(被遮蔽)無法即時判斷所發生重大意外事故的遺憾，及提升道路駕駛及用路人安全的前提下，威盛參考交通局及客運業者的觀察與實務經驗設計出的完整解決方案。

威盛表示，在整體環境空間系統設計安裝上之主要考量幾個重點，首要因為後裝公車環境的特殊結構，及考量司機駕駛所坐的位置及可視角度，所以在公車內部安裝適合司機視角及視野的特殊尺寸螢幕，同時也強化AI影像辨識功能及屏幕整合的運用，協助客運駕駛減少看不到的轉彎死角。

再者運用AI數據的收集，可以藉由機器學習因應不同移動物件的偵測，減少交通事故發生的機率，最後則是用影像偵測取代雷達，提高用路人的辨識度，減少緊急煞車大幅增加用路人及乘客的安全。

(時報資訊)