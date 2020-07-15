弘道老人福利基金會 「2021不老騎士為愛千里」活動，今年招募30位不老騎士，將於2021年3月18日從台中市出發，以逆時針騎車環島1圈、約10天走完全程，預定3月27日返抵台中達陣；公益大使盧廣仲透過影片發起報名募款行動，並鼓勵長輩勇敢追夢，更將在出發當天，陪伴不老騎士們騎乘半日。

2019年最高齡不老騎士、95歲的郭深森，他最大心願就是「要一直騎到100歲」，這幾年陸續完成南迴、蘇花、北宜等3大公路挑戰，今年希望參加不老騎士公益募款旅行，表示自己被幫助同時，也能幫助別人。首屆不老騎士王中天的遺孀潘秀梅，將王去年所寫「不老騎士為愛千里」墨寶，以5萬元起跳義賣，捐給弘道。

弘道老人福利基金會表示，2021年不老騎士為愛千里，仍將結合公益募款行動，預定招募30位不老騎士，包括2位公益名額，即日起到9月25號，65歲以上長輩，率先捐款5萬元，支持獨居弱勢長輩餐食計畫者，即可報名，但需自備機車，再經過面試通過後，公布錄取名單。

弘道老人福利基金會今年邀請創作歌手盧廣仲擔任公益大使，號召更多年輕人一起關心、鼓勵家中長輩勇敢追夢，除了特別錄製影片在招募記者會上「獻聲」號召外，預告將在2021年3月18日不老騎士出發當天，陪伴騎乘半日。

(中時 )